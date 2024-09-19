Toko Peralatan Olahraga di Pasar Pagi Lama Jakbar Terbakar, 15 Unit Pemadam Dikerahkan

JAKARTA - Toko peralatan olahraga yang berada di lantai 3 Pasar Pagi Lama di Jalan Petak Baru, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat terbakar. Sebanyak 15 unit dan 75 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api.

Kasie Ops Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat, Syarifudin menyebutkan pihaknya menerima info sekira pukul 15.21 WIB.

“Objek yang terbakar ruko. Jenis bangunan rendah. Objek yang terbakar pada lantai 3 Gedung Pasar Pagi Lama, toko peralatan olahraga,” kata Syarifudin, Kamis (19/9/2024).

Syarifudin menyebutkan saat ini proses pemadaman telah selesai dilakukan. Meski begitu, belum diketahui penyebab dari kebakaran tersebut.

“Sekitar pukul tiga sore warga menelpon kantor Sudin Damkar Jakarta Barat. Menurut Bapak Abdullah (karyawan toko) mencium bau asap kebakaran. Kemudian langsung ke dalam dan melihat api di dalam sudah besar,” ujarnya.