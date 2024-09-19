Alasan Anies Baswedan Belum Tentukan Dukungan di Pilkada Jakarta

JAKARTA – Anies Baswedan masih jadi magnet kuat di Pilkada Jakarta 2024, meskipun dirinya tak jadi mencalonkan diri pada kontestasi tersebut. Dukungan Anies ke pasangan calon yang beradu memperebutkan kursi teratas kepemimpinan di Jakarta terus ditunggu publik. Lantas, apa alasan Anies belum menentukan dukungannya di Pilgub Jakarta 2024.

Adapun tiga pasangan yang bertarung di Pilgub Jakarta 2024 adalah Ridwan Kamil-Suswono, Pramono Anung-Rano Karno dan pasangan independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Dukungan Anies ke salah satu calon dianggap bakal memberikan pengaruh signifikan dalam kontestasi kali ini.

Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Pura Fidrian mengatakan Anies belum memberikan dukungannya kepada salah satu pasangan calon di Pilkada Jakarta karena masih menunggu gagasan secara utuh yang ditawarkan para kandidat. Untuk itu, Anies juga meminta pendukungnya tidak buru-buru menjatuhkan pilihan.

“Pak Anies meminta para pendukungnya melakukan hal yang sama,” ucapnya dalam keterangan dikutip Kamis (19/9/2024).

Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan riset untuk menakar seberapa besar pengaruh Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Survei dilakukan 6-12 September 2024 dengan 1.200 orang responden yang diambil dengan menggunakan metode multistage. Adapun toleransi kesalahan (margin of error) ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling.

Hasil survei menyimpulkan bahwa Aawareness warga tentang akan diadakannya pemilihan langsung Gubernur pada November 2024 sudah tinggi, sebesar 86.7%. Selanjutnya, pada simulasi 3 pasangan calon, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono paling banyak dipilih yakni 51.8%, kemudian pasangan Pramono Anung dan Rano Karno 28.4%, sedangkan pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana mendapatkan dukungan sekitar 3.2%, sisanya tidak ikut memilih (Golput) sekitar 3.9%, dan massa mengambang masih sekitar 12.8%.

Sementara itu, berdasarkan temuan eksperimen, pengaruh Anies signifikan dapat mempengaruhi kompetisi dan hasil pilgub. Bagi RK – Suswono, akan lebih menguntungkan bila Anies menyampaikan sikap mendukung pasangan tersebut atau minimal bersikap netral. Sementara bagi Pramono– Rano, dukungan Anies akan membuka jalan lebih lebar untuk tetap kompetitif dan memenangkan pilgub.