Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Alasan Anies Baswedan Belum Tentukan Dukungan di Pilkada Jakarta

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |17:21 WIB
Alasan Anies Baswedan Belum Tentukan Dukungan di Pilkada Jakarta
Alasan Anies Baswedan belum berikan dukungannya di Pilkada Jakarta 2024. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA Anies Baswedan masih jadi magnet kuat di Pilkada Jakarta 2024, meskipun dirinya tak jadi mencalonkan diri pada kontestasi tersebut. Dukungan Anies ke pasangan calon yang beradu memperebutkan kursi teratas kepemimpinan di Jakarta terus ditunggu publik. Lantas, apa alasan Anies belum menentukan dukungannya di Pilgub Jakarta 2024.

Adapun tiga pasangan yang bertarung di Pilgub Jakarta 2024 adalah Ridwan Kamil-Suswono, Pramono Anung-Rano Karno dan pasangan independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Dukungan Anies ke salah satu calon dianggap bakal memberikan pengaruh signifikan dalam kontestasi kali ini.

Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Pura Fidrian mengatakan Anies belum memberikan dukungannya kepada salah satu pasangan calon di Pilkada Jakarta karena masih menunggu  gagasan secara utuh yang ditawarkan para kandidat. Untuk itu, Anies juga meminta pendukungnya tidak buru-buru menjatuhkan pilihan.

“Pak Anies meminta para pendukungnya melakukan hal yang sama,” ucapnya dalam keterangan dikutip Kamis (19/9/2024).

Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan riset untuk menakar seberapa besar pengaruh Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Survei dilakukan 6-12 September 2024 dengan 1.200 orang responden yang diambil dengan menggunakan metode multistage. Adapun toleransi kesalahan (margin of error) ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling.

Hasil survei menyimpulkan bahwa Aawareness warga tentang akan diadakannya pemilihan langsung Gubernur pada November 2024 sudah tinggi, sebesar 86.7%. Selanjutnya, pada simulasi 3 pasangan calon, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono paling banyak dipilih yakni 51.8%, kemudian pasangan Pramono Anung dan Rano Karno 28.4%, sedangkan pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana mendapatkan dukungan sekitar 3.2%, sisanya tidak ikut memilih (Golput) sekitar 3.9%, dan massa mengambang masih sekitar 12.8%.

Sementara itu, berdasarkan temuan eksperimen, pengaruh Anies signifikan dapat mempengaruhi kompetisi dan hasil pilgub. Bagi RK – Suswono, akan lebih menguntungkan bila Anies menyampaikan sikap mendukung pasangan tersebut atau minimal bersikap netral. Sementara bagi Pramono– Rano, dukungan Anies akan membuka jalan lebih lebar untuk tetap kompetitif dan memenangkan pilgub.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173593//jis-9HxT_large.jpg
Akses ke JIS Makin Gampang, Stasiun KRL Baru Rampung Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/455/3170272//harta_kekayaan_anies_dan_mahfud_md-bKov_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menko Polkam Baru Anies Baswedan dengan Mahfud MD, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/622/3163031//lowongan_kerja_di_jakarta-bSTx_large.jpg
Catat Tanggal! Jobfest Digelar di Jakarta, Ada 2.000 Lowongan Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159643//anies-UWL3_large.jpg
Anies Temui Tom Lembong di Rutan Cipinang, Bahas Langkah Pasca-Abolisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3150025//kesedihan_anies_lihat_tom_lembong_diborgol_terdiam_hingga_gelengkan_kepala-BT0m_large.jpg
Kesedihan Anies Lihat Tom Lembong Diborgol, Terdiam hingga Gelengkan Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/338/3146854//pemprov_gelar_jakarta_future_festival_2025_di_tim_ahok_hingga_anies_jadi_pembicara-4gQv_large.jpg
Pemprov Gelar Jakarta Future Festival 2025 di TIM: Ahok hingga Anies Jadi Pembicara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement