Pendukung Anies Baswedan Deklarasi Dukung RK-Suswono di Pilgub Jakarta

JAKARTA - Ratusan orang yang mengatasnamakan Sahabat Jakarta mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan Ridwan Kamil-Suswono (Rido) dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024-2029. Kelompok ini berisikan sejumlah tokoh hingga ulama.



"Hari ini kita memberikan dukungan ke Pak RK (Ridwan Kamil), yang kita harap Pak RK akan menjadi Gubernur Jakarta untuk 2024-2029," kata Inisiator Sahabat Jakarta, Sutrisno Muslimin di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2024).



Sutrisno menjelaskan, Sahabat Jakarta berisi dari para kiai, ulama, dan tokoh-tokoh yang berada di Jakarta. Ia mengaku, pihaknya ini merupakan pendukung Anies Baswedan saat maju di Pilgub Jakarta 2017 lalu.



"Itulah yang hari ini bertekad mendukung Pak RK dan Suswono, karena kita ini memang dulunya mendukung Mas Anies di 2017," ujarnya.



Sutrisno menambahkan, alasan Sahabat Jakarta mendukung Rido, lantaran PKS mendukung pasangan tersebut. "Kita mendukung karena Pak RK didukung oleh partai yang mendukung Mas Anies di 2017," ucapnya.



(Fakhrizal Fakhri )