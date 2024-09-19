Diminta Lanjutkan Program Anies Baswedan, Begini Respons Ridwan Kamil

JAKARTA - Sahabat Jakarta berpesan ke pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono untuk melanjutkan program-program yang dinilai baik dari gubernur sebelumnya.

Hal itu disampaikan Sahabat Jakarta saat mendeklarasikan dukungan kepada pasangan yang dikenal dengan singkatan Rido itu. Mereka ini adalah pendukung dari Anies Baswedan.

Merespons hal tersebut, Ridwan Kamil pun menyatakan akan melanjutkan program-program yang menurutnya sudah cukup baik.

"Seperti yang saya sampaikan, semua yang baik-baik dari gubernur terdahulu termasuk program-program Pak Anies itu diaspirasikan pasti selama itu relevan dan baik, saya tidak akan ubah, ngapain juga, sudah bagus," kata RK di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2024).

Namun, ia akan memberikan program baru demi kebaikan Jakarta yang nantinya bukan lagi Ibu Kota Negara.

"Tapi saya sampaikan di dalam tadi, izinkan ada hal-hal yang belum ada selama gubernur sebelumnya, izinkan kami menghadirkan program-program yang lebih berkeadilan-lebih humanis," ujarnya.

Hal itu menurut RK, menjadi contoh adanya program keberlanjutan dan perubahan dalam masa transisi Jakarta.

