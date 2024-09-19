Dapat Dukungan dari Pendukung Anies, RK: Alhamdulillah

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (Rido) mendapat dukungan dari pendukung Anies Baswedan. Mereka tergabung dalam Sahabat Jakarta.

"Puji syukur Alhamdulillah," kata RK seusai mendapat pernyataan dukungan dari Sahabat Jakarta di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2024).

"Di hari yang baik ini, para aktivis masjid ulama-ulama Jakarta yang tergabung di komunitas Sahabat Jakarta yang tadi diterangkan dulu pendukung Mas Anies sebagai gubernur itu, hari ini mendeklarasikan dukungan supportnya," sambungnya.

Sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan Sahabat Jakarta, menyatakan dukungannya untuk pasangan Ridwan Kamil-Suswono (Rido) dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024-2029.

"Hari ini kita memberikan dukungan ke Pak RK (Ridwan Kamil), yang kita harap Pak RK akan menjadi gubernur Jakarta untuk 2024-2029," kata Inisiator Sahabat Jakarta, Sutrisno Muslimin di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2024).