Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Nyatakan Dukungan, Sahabat Jakarta Harap Pasangan Rido Lanjutkan Program Anies Baswedan

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |19:07 WIB
Nyatakan Dukungan, Sahabat Jakarta Harap Pasangan Rido Lanjutkan Program Anies Baswedan
Ridwan Kamil
A
A
A

JAKARTA - Kelompok pendukung Anies Baswedan di 2017, Sahabat Jakarta berharap pasangan Ridwan Kamil-Suswono melanjutkan program-program yang dinilai baik dari gubernur sebelumnya. 

Hal itu mereka sampaikan saat deklarasikan dukungan kepada pasangan Rido dalam kontestasi Pilgub Jakarta. 

"Salah satu yang kita inginkan adalah agar Pak RK bisa melanjutkan apa yang telah dibangun oleh gubernur-gubernur sebelumnya, termasuk Mas Anies," kata Inisiator Sahabat Jakarta, Sutrisno Muslimin, Kamis (19/9/2024). 

Tidak hanya itu, Sahabat Jakarta juga meminta pasangan Rido jika nanti dipercaya memimpin Jakarta dapat mengembangkan program dari Anies Baswedan. 

"Jadi legacy Mas Anies misalnya tentang keadilan sosial itu Pak RK insyaallah lebih dibuat nyata, konkret," ujarnya. 

Sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan Sahabat Jakarta, menyatakan dukungannya untuk pasangan Ridwan Kamil-Suswono (Rido) dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024-2029.

"Hari ini kita memberikan dukungan ke Pak RK (Ridwan Kamil), yang kita harap Pak RK akan menjadi gubernur Jakarta untuk 2024-2029," kata Inisiator Sahabat Jakarta, Sutrisno Muslimin di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2024). 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/33/3192300//aura_kasih-wU4v_large.jpg
Viral Aura Kasih Pernah Bahas Pelakor Tak Sepenuhnya Salah: Kita Kan Dikasih Perasaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/33/3192293//aura_kasih-TnPZ_large.jpg
Akun Instagramnya Dikunjungi 315 Juta Kali Usai Isu dengan RK, Aura Kasih Buka Endorsement Gratis untuk UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/194/3192295//aura_kasih-v0PK_large.jpg
Kerap Gunakan Tas Mahal, Pernyataan Aura Kasih Soal Tampil Sederhana Kembali Viral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/65/3192265//ayu_aulia-hJFy_large.jpg
Latar Belakang Pendidikan Ayu Aulia, yang Tengah Jadi Perhatian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/65/3192244//ridwan_kamil-dDSl_large.jpg
Riwayat Pendidikan Ridwan Kamil, yang Ramai Dikaitkan dengan Aura Kasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/33/3191960//aura_kasih-7EgF_large.jpg
Aura Kasih Unggah Liburan di Jepang, Netizen: Puas-Puasin Mbak sebelum Dipanggil KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement