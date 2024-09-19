Nyatakan Dukungan, Sahabat Jakarta Harap Pasangan Rido Lanjutkan Program Anies Baswedan

JAKARTA - Kelompok pendukung Anies Baswedan di 2017, Sahabat Jakarta berharap pasangan Ridwan Kamil-Suswono melanjutkan program-program yang dinilai baik dari gubernur sebelumnya.

Hal itu mereka sampaikan saat deklarasikan dukungan kepada pasangan Rido dalam kontestasi Pilgub Jakarta.

"Salah satu yang kita inginkan adalah agar Pak RK bisa melanjutkan apa yang telah dibangun oleh gubernur-gubernur sebelumnya, termasuk Mas Anies," kata Inisiator Sahabat Jakarta, Sutrisno Muslimin, Kamis (19/9/2024).

Tidak hanya itu, Sahabat Jakarta juga meminta pasangan Rido jika nanti dipercaya memimpin Jakarta dapat mengembangkan program dari Anies Baswedan.

"Jadi legacy Mas Anies misalnya tentang keadilan sosial itu Pak RK insyaallah lebih dibuat nyata, konkret," ujarnya.

Sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan Sahabat Jakarta, menyatakan dukungannya untuk pasangan Ridwan Kamil-Suswono (Rido) dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024-2029.

"Hari ini kita memberikan dukungan ke Pak RK (Ridwan Kamil), yang kita harap Pak RK akan menjadi gubernur Jakarta untuk 2024-2029," kata Inisiator Sahabat Jakarta, Sutrisno Muslimin di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2024).