INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ratusan Siswa SMP 161 Jakarta Dapat Makan Siang Gratis

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |19:38 WIB
Ratusan Siswa SMP 161 Jakarta Dapat Makan Siang Gratis
Siswi SMP Jakarta dapat makan siang gratis (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan siswa SMP 161 Jakarta di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, mendapatkan makan bergizi gratis program Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada hari ini, Kamis (19/9/2024). Mereka tampak antusias dengan makanan gratis tersebut.

Berdasarkan pantauan di lokasi, ratusan siswa yang mendapatkan makan bergizi gratis itu terlihat senang. Sebabnya, mereka tak harus menyiapkan bekal dari rumah sekaligus menghemat uang sakunya. Kegiatan itu pun dimonitor langsung oleh Wakil Walikota Jakarta Selatan Edi Sumantri dan Kasudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan Sarwoko.

Siswa kelas 7 SMP 161, Malika mengatakan bahwa biasanya membawa bekal agar bisa makan di sekolah saat siang hari. Adanya program makan bergizi ini membuat orangtuanya tak repot-repot menyiapkan bekal dahulu.

"Biasanya bawa bekal dari rumah, mama sudah tahu hari ini akan ada makan bergizi gratis, jadi tidak disiapkan bekal. Kalau enggak dibawain bekal, atau ya beli jajan-jajan begitu. Biasanya kalau bekal itu sama nuget, ini (makan gratis) sudah ada ayamnya, tempe, sayur, sama pisang. Enak, komplit Lauknya," ujarnya Malika saat berbincang, Kamis (19/9/2024).


Kasudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan, Sarwoko mengatakan bahwa keterlibatan sejumlah pihak dalam program makan bergizi gratis merupakan langkah positif, di mana membantu para pelajar. Makan bergizi gratis itu pun dijamin kesehatannya lantaran disesuaikan dengan standar gizi untuk para siswa.

"Program makan bergizi gratis baru pertama dilaksanakan di wilayah 1 Jakarta Selatan di SMP 161 ini, ini sangat positif, termasuk uji coba, sekaligus kepedulian CSR pada anak-anak sekolah," tuturnya.

 

