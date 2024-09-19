Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Diminta Segera Tangkap Pelaku Penganiayaan Sekjen Barikade 98

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |20:00 WIB
Polisi Diminta Segera Tangkap Pelaku Penganiayaan Sekjen Barikade 98
Ilustrasi (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Barikade 98, melalui Deputi Bidang Hukum Yoseph Arthur Lumbanraja mengecam keras aksi kekerasan yang dialami Sekretaris Jenderal Barikade 98, Arif Rahman. Korban merupakan Stafsus dari Ketum Kadin Arsjad Rasyid.

Yoseph menegaskan bahwa Barikade 98 tidak akan tinggal diam atas tindakan pengeroyokan yang dilakukan terhadap Arif Rahman di Menara Kadin.

"Barikade 98 menentang dan mengutuk keras aksi kekerasan dan persekusi yang dilakukan oleh segerombolan orang kepada Sekjen Barikade 98, Arif Rahman, yang juga merupakan Sekjen Pemuda Pancasila. Tindakan tersebut merupakan penghinaan terhadap organisasi kami," kata Yoseph dalam pernyataan resminya, Kamis (19/9/2024).

Barikade 98 menuntut agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku pengeroyokan yang terekam dalam CCTV dan didukung oleh keterangan saksi di lokasi kejadian. "Kami percaya, polisi mampu dengan cepat menangkap pelakunya dengan bukti-bukti yang ada," ujar Yoseph.

Arif Rahman sendiri telah membuat laporan resmi ke Polda Metro Jaya terkait insiden tersebut. Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/5591/IX/2024/SPKT POLDA METRO JAYA, yang mengacu pada Pasal 170 KUHP tentang Tindak Pidana Pengeroyokan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/338/3068343/penganiayaan-T51A_large.jpg
Sadis, Wanita di Bogor Disayat Bertubi-tubi Pakai Cutter oleh Tetangganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/338/3068317/penembakan-yvK9_large.jpg
Seorang Pria Dianiaya di Ruko Mutiara Taman Palem Cengkareng, Korban Sempat Ditodong Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/525/3068018/tersangka_penganiayaan_steward_usai_laga_persib_vs_persija-vdJz_large.jpg
Polisi Tetapkan 6 Tersangka Terkait Penganiayaan Steward Usai Laga Persib vs Persija
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/609/3067408/penganiayaan-PtWh_large.jpg
Kronologi Anak Perempuan Tega Aniaya Ibunya di Depan Warga, Tebaskan Parang Berkali-kali hingga Korban Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/338/3064944/karyawan_dianiaya-mkRF_large.jpg
Polisi Olah TKP Penganiayaan di Studio Animasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/340/3064704/penganiayaan-r8Ij_large.jpg
Dipukuli ODGJ, Emak-Emak Terluka Parah di Sulbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement