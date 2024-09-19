Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Periksa 8 Saksi Kasus Kekerasan Perusahaan Animasi Brandoville Studios

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |20:37 WIB
Polisi Periksa 8 Saksi Kasus Kekerasan Perusahaan Animasi Brandoville Studios
Polisi periksa 8 saksi kasus kekerasan di perusahaan animasi. (Foto: Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak delapan orang saksi telah dimintai keterangan terkait kasus dugaan kekerasan di perusahaan animasi Brandoville Studios. Para saksi yang diperiksa terdiri dari berbagai unsur, mulai dari pegawai hingga petugas kelurahan Menteng, Jakarta Pusat.

Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP M Firdaus mengatakan, dari delapan saksi yang telah dimintai keterangan itu adalah mantan pegawai perusahaan, Ketua RT, hingga orang tua dari korban berinisial CS.

"6 eks karyawan, 1 Ketua RT 11, dan ibu kandung korban," kata Firdaus kepada wartawan saat dikonfirmasi, Kamis (19/9/2024).

Selain memintai keterangan dari saksi, polisi sudah melakukan olah TKP di kantor Brandoville Studios. Olah TKP dilakukan untuk mencari barang bukti yang terkait dengan kasus itu.

"Iya benar (olah TKP untuk mencari barang bukti)" ucap dia.

