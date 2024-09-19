Temui Ulama Pendukung Anies Baswedan, Ridwan Kamil: Dengarkan Ilmu dari Ulama

JAKARTA - Ulama pendukung Anies Baswedan yang tergabung dalam Sahabat Jakarta, menyatakan dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (Rido). Ridwan Kamil (RK) hadir dalam deklarasi dukungan tersebut.

RK menyebutkan, dalam kesempatan tersebut dirinya menggali ilmu dari para ulama yang hadir. Menurutnya, agar menjadi pemimpin yang adil perlu mendengarkan masukan dari ulama.

"Ke manapun saya pergi menjadi pemimpin adil syaratnya satu, harus mendengarkan apapun ilmunya dari para ulama, pas saya datang ke sini menggali ilmu dari mereka," kata RK di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2024).

Dalam kesempatan tersebut, RK menyebutkan, agar suatu negara ada empat hal yang harus diperhatikan.

"Satu, jika selalu menggunakan ilmunya ulama; dua, selalu hadir adilnya pemimpin; ketiga, selalu hadir darmawannya orang-orang kaya; dan diijabahnya doa-doa duafa," ujarnya.

Sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan Sahabat Jakarta, menyatakan dukungannya untuk pasangan Ridwan Kamil-Suswono (Rido) dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024-2029.

"Hari ini kita memberikan dukungan ke Pak RK (Ridwan Kamil), yang kita harap Pak RK akan menjadi gubernur Jakarta untuk 2024-2029," kata Inisiator Sahabat Jakarta, Sutrisno Muslimin di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2024).