HOME NEWS MEGAPOLITAN

Soal Pengumuman Timses, Ridwan Kamil: Tanya ke Ariza

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |20:52 WIB
Soal Pengumuman Timses, Ridwan Kamil: Tanya ke Ariza
Ridwan Kamil (Foto: Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (Rido) diketahui belum mengumumkan struktur tim suksek (timses) di Pilgub Jakarta. Saat ini pengumuman struktur tersebut pun menjadi hal yang ditunggu publik. 

Saat ditanya perihal kapan pengumuman struktur timses, Ridwan Kamil pun mengaku dirinya menunggu hal tersebut diumumkan oleh mantan Wagub Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza). 

"Gini, kalau boleh, tanyanya ke Mas Ariza ya karena saya juga sebenarnya menunggu," kata RK di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2024). 

Diketahui, Ahmad Riza Patria merupakan Ketua Timses paslon Rido. Menurut RK, teknis pengumuman struktur timses akan dilakukan eks Wakil Gubernur Jakarta itu. 

"Teknis-teknisnya sudah diambil alih oleh Pak Riza Patria jadi saya sebagai paslon juga posisinya pasif, jadi kalau boleh kita tembuskan bersama," ujarnya.


 

(Fakhrizal Fakhri )

      
