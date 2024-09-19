Dukung RK-Suswono, Sahabat Jakarta: Dibutuhkan Teknokrat yang Paham Jakarta Mau Dibawa ke Mana

JAKARTA - Pendukung Anies Baswedan yang mengatasnamakan Sahabat Jakarta mengungkap alasan mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (Rido). Mereka menyebut Ridwan Kamil sosok teknokrat yang paham Jakarta akan dibawa ke mana usai tak lagi jadi Ibu Kota.

Menurutnya, Jakarta yang nantinya bukan lagi Ibu Kota negara perlu ahli di bidangnya atau teknokrat yang sangat memahami bagaiamana mengatur Jakarta ke depannya.

"Kita ingin agar pembangunan Jakarta ini terus berlanjut, terus apa namanya, terus terjadi inovasi karena semakin lama Jakarta ini kan butuh terobosan, apalagi Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, maka dibutuhkan Teknokrat yang paham betul Jakarta itu mau di bawa ke mana," kata Inisiator Sahabat Jakarta, Sutrisno Muslimin, Kamis (19/9/2024).

Menurut Sutrisno, RK dalam silaturahmi dengan Sahabat Jakarta telah mempresentasikan apa yang akan dilakukan jika mendapat amanah untuk memimpin Jakarta lima tahun ke depan. Bukan hanya fisik, tapi juga secara spiritual.

"Bahkan Pak RK akan melengkapi apa yang telah dibangun Mas Anies," ujarnya.



(Fakhrizal Fakhri )