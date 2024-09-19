Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kecelakaan Maut Mobil Pikap Tabrak Motor di Bogor, Satu Tewas dan 2 Luka-Luka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |21:27 WIB
Kecelakaan Maut Mobil Pikap Tabrak Motor di Bogor, Satu Tewas dan 2 Luka-Luka
Kecelakaan lalu lintas. (Foto: Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Kecelakaan maut antara motor dengan mobil pikap terjadi di Jalan Raya Narogong, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Satu orang meninggal dunia dalam kejadian ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan kecelakaan itu terjadi sekira pukul 13.00 WIB. Awalnya, mobil pikap dengan nomor polisi F 8526 HL yang dikemudikan NSR bergerak dari arah Klapanunggal menuju ke arah Cileungsi.

"Di TKP, mobil pikap bergerak ke kanan jalan," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Kamis (19/9/2024).

Pada saat bersamaan, bagian depan mobil pikap tersebut menabrak motor F 2449 JS yang dikendarai FEP bersama dua penumpangnya AR dan FZI.

"Sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas," jelasnya.

Dalam kecelakaan ini, satu orang yakni FEP meninggal dunia di lokasi dan dibawa ke RSUD Cileungsi. Sedangkan, dua orang penumpangnya yaitu A R dan FZI masih selamat mengalami luka-luka.

"Korban satu orang meninggal dunia, satu orang luka berat dan satu orang luka ringan," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari

Berita Terkait
