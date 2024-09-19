Sambangi Kediaman Stafsus Jokowi, RK-Suswono Disambut Sholawat Nabi

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur Jakarta dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) bersilaturahmi mengunjungi kediaman Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi), Juri Ardiantoro di Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (19/9/2024). Kedatangannya pun disambut Sholawat Nabi.

Bedasarkan pantauan Okezone, Suswono lebih dulu tiba di lokasi sekitar pukul 20.30 WIB. Disusul RK yang datang pukul 20.40 WIB.

Saat turun dari mobil, RK langsung disambut hangat oleh tuan rumah, Juri Ardiantoro ataupun Suswono. Terlihat mereka pun langsung masuk ke dalam rumah Juri yang juga sedang menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H.

"Assalamualaikum," ucap RK sambil menyalami Juri.

Nampak selaras RK - Suswono sama-sama mengenakan pakaian berwarna putih. Keduanya tampak mengelilingi warga yang ikuti dalam acara Maulid Nabi tersebut, yang juga diiringi oleh lantunan Sholawat Nabi.

Selain menghadiri acara Maulid Nabi, kedatangan RK - Suswono juga sekaligus bersilaturahmi dengan para pengurus Jagat Prabowo.

(Arief Setyadi )