Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sambangi Kediaman Stafsus Jokowi, RK-Suswono Disambut Sholawat Nabi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |21:58 WIB
Sambangi Kediaman Stafsus Jokowi, RK-Suswono Disambut Sholawat Nabi
Ridwan Kamil sambangi kediaman Stafsus Presiden, Juri Ardiantoro (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur Jakarta dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) bersilaturahmi mengunjungi kediaman Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi), Juri Ardiantoro di Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (19/9/2024). Kedatangannya pun disambut Sholawat Nabi.

Bedasarkan pantauan Okezone, Suswono lebih dulu tiba di lokasi sekitar pukul 20.30 WIB. Disusul RK yang datang pukul 20.40 WIB.

Saat turun dari mobil, RK langsung disambut hangat oleh tuan rumah, Juri Ardiantoro ataupun Suswono. Terlihat mereka pun langsung masuk ke dalam rumah Juri yang juga sedang menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H.

"Assalamualaikum," ucap RK sambil menyalami Juri.

Nampak selaras RK - Suswono sama-sama mengenakan pakaian berwarna putih. Keduanya tampak mengelilingi  warga yang ikuti dalam acara Maulid Nabi tersebut, yang juga diiringi oleh lantunan Sholawat Nabi.

Selain menghadiri acara Maulid Nabi, kedatangan RK - Suswono juga sekaligus bersilaturahmi dengan para pengurus Jagat Prabowo.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/338/3102295/pilkada_jakarta-Nudi_large.jpg
KPU DKI Pastikan Penetapan Gubernur Terpilih 9 Januari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/338/3101634/kpdu_jakarta-751J_large.jpg
Pekan Depan, KPU DKI Gelar Penetapan Pemenang Pilgub 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/338/3094569/pilkada-sjAy_large.jpg
Raih Suara Terbanyak Pilkada Jakarta, Pramono Ternyata Sandang Sabuk Hitam Dan IV Karate-Do Tako Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/338/3086652/pilkada_2024-8RDO_large.jpg
Kupas Program Pramono-Rano, Balai Warga Vol 3 Bahas Transportasi Publik Bareng Revisi Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/338/3081450/cagub_jakarta_ridwan_kamil_pamer_mobil_curhat_ke_warga_jakarta-kEFj_large.jpeg
Sapa Warga Cilandak, Ridwan Kamil Pamer Mobil Curhat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/338/3078052/pilkada_serentak-KyYa_large.jpg
Ridwan Kamil Akan Bangun Disneyland di Kepulauan Seribu Lebih Keren dari Singapura
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement