Kebakaran Melahap Gudang Perkantoran di Bekasi, 4 Unit Damkar Diterjunkan

BEKASI - Kebakaran melanda gudang perkantoran yang terletak di Jalan Kemang Sari II, Pondok Gede, Kota Bekasi. Empat unit armada pemadam kebakaran langsung diterjunkan.

Dalam video yang diterima iNews Media Group, api berkobar hebat di sekitar lokasi. Asap hasil kebakaran itu pun mengepul tebal ke atas.

"Obyek yang terbakar yang dilaporkan gudang perkantoran," kata Komandan Pleton Kompi A Kota Bekasi, Rusmanto saat dikonfirmasi, Kamis (19/9/2024).

Kebakaran itu juga menjadi tontonan warga yang berada tak jauh dari lokasi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi yang menerima laporan kebakaran langsung menurunkan personelnya.

"Sudah dikerahkan, sudah empat unit yang diterjunkan," tambah Rusmanto.

Hingga berita ini ditayangkan, personel pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api. Adapun belum diketahui apakah ada warga yang berada di dalam obyek kebakaran itu.



(Arief Setyadi )