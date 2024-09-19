Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Melahap Gudang Perkantoran di Bekasi, 4 Unit Damkar Diterjunkan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |22:12 WIB
Kebakaran Melahap Gudang Perkantoran di Bekasi, 4 Unit Damkar Diterjunkan
Kebakaran gudang perkantoran di Bekasi (Foto: Jonathan Simanjuntak/Okezone)
BEKASI - Kebakaran melanda gudang perkantoran yang terletak di Jalan Kemang Sari II, Pondok Gede, Kota Bekasi. Empat unit armada pemadam kebakaran langsung diterjunkan.

Dalam video yang diterima iNews Media Group, api berkobar hebat di sekitar lokasi. Asap hasil kebakaran itu pun mengepul tebal ke atas.

"Obyek yang terbakar yang dilaporkan gudang perkantoran," kata Komandan Pleton Kompi A Kota Bekasi, Rusmanto saat dikonfirmasi, Kamis (19/9/2024).

Kebakaran itu juga menjadi tontonan warga yang berada tak jauh dari lokasi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi yang menerima laporan kebakaran langsung menurunkan personelnya.

"Sudah dikerahkan, sudah empat unit yang diterjunkan," tambah Rusmanto.

Hingga berita ini ditayangkan, personel pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api. Adapun belum diketahui apakah ada warga yang berada di dalam obyek kebakaran itu.
 

(Arief Setyadi )

      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067947/kebakaran-V1su_large.jpg
Kebakaran Landa Tambora, 1 Orang Meninggal dan 2 Kritis Luka Bakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067737/kebakaran-pl5z_large.jpg
Rumah di Duren Sawit Jaktim Terbakar, 12 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067560/kebakaran-ZnLj_large.jpg
Breaking News! Gudang Oli di Tangerang Terbakar Hebat, Terdengar Suara Ledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067522/kebakaran-oxeS_large.jpg
Pabrik Lilin di Bekasi Kebakaran, Asap Hitam Pekat Membubung Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067404/kapal_terbakar_di_jakut-kWN5_large.png
Kapal Terbakar di Muara Baru Jakarta Utara, Asap Tebal Membumbung Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/338/3065900/kebakaran-2kze_large.jpg
Kesaksian Keluarga: Kematian Tragis 3 Balita Terkunci di Rumah saat Kebakaran Pulogadung
