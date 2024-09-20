Gempa M5,1 Guncang Sarmi Papua, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan Magnitudo 5,1 mengguncang Sarmi, Papua, Kamis 19 September 2024, pukul 23.53 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan gempa tidak berpotensi tsunami

Sementara itu, pusat gempa berada di 57 Tenggara Sarmi Papua pada kedalaman 24 Kilometer. BMKG mengingatkan hati-hati terhadap gempa susulan.

“Telah terjadi gempa bumi mag:5.1, lokasi:57 km Tenggara Sarmi-Papua, waktu:16-Sep-24 23:53:09 WIB, kedalaman: 24 Km, gempa ini tidak berpotensi tsunami,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer: informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.



(Arief Setyadi )