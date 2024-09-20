Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,3 Guncang Padang Sidempuan Sumut, Ini Analisis BMKG

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |03:03 WIB
Gempa M5,3 Guncang Padang Sidempuan Sumut, Ini Analisis BMKG
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berkekuatan M5,3 mengguncang Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Kamis 19 September 2024 pukul 23.14.17 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi memiliki parameter update dengan Magnitudo M5,2. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 0,81° LU ; 98,72° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada  87 km barat daya Padang Sidempuan, Sumatera Utara pada kedalaman 82 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah Lempeng Eurasia pada zona intraslab. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan mendatar naik ( oblique thrust fault ),” ujar Kepala Pusat Gempa bumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Gunung Sitoli dan Tapanuli Tengah dengan skala intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu). Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami.

“Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah,” imbaunya.
 

(Arief Setyadi )

      
