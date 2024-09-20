BNPB Pastikan Pemulihan Pascagempa Bandung Lebih Cepat Dibanding Cianjur

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan rencana pemulihan pascagempa di Kabupaten Bandung dan Garut bisa berlangsung cepat. Bahkan, ia memastikan tidak seperti saat bencana gempa di Cianjur beberapa waktu lalu.

Pada saat berada di Posko Kabupaten Bandung, Suharyanto menyampaikan pemerintah daerah dapat segera merencanakan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurutnya, ini dapat dilakukan sebelum masa tanggap darurat berakhir.

Namun, Suharyanto menggarisbawahi akurasi data dampak bencana. Dengan tersedianya data, pemerintah daerah dapat segera memvalidasinya sehingga proses pemulihan dapat berlangsung cepat.

"Ini bisa cepat, tidak seperti pemulihan di Cianjur karena rumah rusak di sana ribuan,” katanya saat meninjau dampak gempa di Kabupaten Bandung, Kamis (19/9/2024).

Suharyanto menambahkan, pemerintah pusat akan memberikan bantuan stimulan kepada warga yang rumahnya rusak, dengan kategori rusak ringan, sedang hingga berat. Penentuan kategori nantinya akan dilakukan oleh dinas terkait bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).