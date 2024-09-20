Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB Pastikan Pemulihan Pascagempa Bandung Lebih Cepat Dibanding Cianjur

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |04:32 WIB
BNPB Pastikan Pemulihan Pascagempa Bandung Lebih Cepat Dibanding Cianjur
Kerusakan akibat gempa di Bandung (Foto: Ist/Dok)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan rencana pemulihan pascagempa di Kabupaten Bandung dan Garut bisa berlangsung cepat. Bahkan, ia memastikan tidak seperti saat bencana gempa di Cianjur beberapa waktu lalu.

Pada saat berada di Posko Kabupaten Bandung, Suharyanto menyampaikan pemerintah daerah dapat segera merencanakan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurutnya, ini dapat dilakukan sebelum masa tanggap darurat berakhir.

Namun, Suharyanto menggarisbawahi akurasi data dampak bencana. Dengan tersedianya data, pemerintah daerah dapat segera memvalidasinya sehingga proses pemulihan dapat berlangsung cepat. 

"Ini bisa cepat, tidak seperti pemulihan di Cianjur karena rumah rusak di sana ribuan,” katanya saat meninjau dampak gempa di Kabupaten Bandung, Kamis (19/9/2024).

Suharyanto menambahkan, pemerintah pusat akan memberikan bantuan stimulan kepada warga yang rumahnya rusak, dengan kategori rusak ringan, sedang hingga berat. Penentuan kategori nantinya akan dilakukan oleh dinas terkait bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/519/3068492/ilustrasi-ZrwR_large.jpg
Gempa M3,3 Guncang Jember Jatim Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067104/gempa-Hz8k_large.jpg
Gempa M5,7 Guncang Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Laut Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/340/3066776/ilustrasi-Wbpr_large.jpg
BMKG: Gempa M6,4 Bone Bolango Gorontalo Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/340/3066775/gempa_bone_bolango-k7q2_large.jpg
Breaking News: Gempa M6,4 Guncang Bone Bolango Gorontalo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/519/3066768/ilustrasi-Filx_large.jpg
Gempa M4,3 Guncang Jember Jatim Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/337/3066306/ilustrasi-QImC_large.jpg
BMKG Catat 5 Gempa Merusak Selama September, Paling Banyak di Bali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement