Biadab! Indra Dragon Akui Bunuh dan Perkosa Gadis Penjual Gorengan

JAKARTA - Pelarian Indra Septiarman alias Indra Dragon harus berakhir setelah ditangkap polisi usai membunuh Nia Kurnia Sari (18), gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Polisi menangkap Indra Dragon di daerah Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tersangka ditangkap di pondok daerah perkebunan milik warga saat bersembunyi di atas loteng.

Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisol Amir mengatakan, tersangka mengakui telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap korban gadis penjual gorengan.

"Sementara (pelakunya) satu orang. Soal adanya pelaku lain, kami masih mendalami karena pengakuan tersangka masih berubah-ubah. Motif pelaku juga kami dalami," ujarnya, kepada awak media.

Pihaknya juga belum bisa memaparkan lebih dalam terkait dengan perkembangan perkara kasus pembunuhan sadis ini.

"Kami masih periksa dulu (Indra Dragon) lebih intensif karena khawatir ada keterlibatan yang lain,"tutup Faisol.

Indra Dragon ditangkap saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong di Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Polisi menangkap Indra bertelanjang dada dan hanya mengenakan kolor hijau. Warga pun geram dan nyaris menghakiminya.

Lokasi persembunyian pelaku hanya berjarak beberapa kilometer dari lokasi jasad korban ditemukan di Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam.

Sekadar diketahui, nasib tragis dialami Nia Kurnia Sari (18). Gadis penjual gorengan keliling ditemukan tewas terkubur di dalam tanah di kawasan Guguk, Kecamatan Dua Kali Sebelas Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Korban ditemukan dengan tangan kondisi terikat dan tanpa busana.