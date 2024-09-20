Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tokoh Agama: Terima Kasih Jokowi, Mari Dukung Program Presiden Terpilih

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |11:58 WIB
Tokoh Agama: Terima Kasih Jokowi, Mari Dukung Program Presiden Terpilih
Presiden Jokowi dan Prabowo/Biro Pers
A
A
A

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Marsudi Syuhud dan Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama kepemimpinannya sebagai Presiden RI ke- 7 yang telah berbuat banyak untuk negeri ini.

Wakil Ketua MUI Kiai Marsudi Syuhud, mengatakan, masyarakat harus bersyukur karena pembangunan infrastruktur direalisasikan pemerintahan Jokowi untuk kemaslahatan bangsa ini.

“Kerukunan umat beragama berjalan dengan baik, respect satu sama lain, semua bangsa Indonesia merasakan bisa hidup berdampingan menikmati atas pembangunan - pembangunan yang sudah berjalan,”ujar Kiai Marsudi, Jumat (20/9/2024).

“Nanti sampai Presiden dan Wakil Presiden yang baru, nanti pembangunan dari Jokowi dilanjutkan jangan terputus agar tidak berkurang manfaatnya,”sambungnya.

Menurutnya, masyarakat saat ini bisa tertib dan rukun karena menghargai aturan - aturan konstitusi hingga UU. Jika sudah memegang teguh aturan - aturan, maka dalam segala situasi akan bisa teratur.

“Berbangsa dan bernegara adalah ikuti aturan - aturan, dan aturan itu sudah diciptakan oleh DPR MPR maka harus diikuti. Maka kalau tidak ada aturan, akan menjadi kocar-kacir, tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu’ti memberikan apresiasi tertinggi kepada Presiden Jokowi.

“Saat ini pembangunan infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi. Daerah terisolasi juga bisa terbuka. Ekonomi bisa bertahan, angka pengangguran berkurang dan lapangan kerja meningkat,” ungkapnya.

Selain itu kata dia, saat pandemi Covid-19, Indonesia bisa bertahan dan mampu menjalaninya dengan baik.

“Demokrasi juga terbuka dan berjalan baik. Semua orang bisa menyampaikan kritik, kehidupan bernegara dan berbangsa berjalan dengan baik,”ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/337/3069084/presiden_jokowi-t46l_large.jpg
MotoGP Hadirkan 3 Ribu Kru Asal NTB, Jokowi: Itu yang Saya Senang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068572/kepala_staf_angkatan_laut_muhammad_ali-78CY_large.jpg
Jokowi Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana, KSAL: Beliau Banyak Bantu TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068542/presiden_jokowi_terima_brevet_kehormatan_hiu_kencana-H0lh_large.jpg
Apa Itu Bravet Hiu Kencana yang Diterima Jokowi dari TNI AL?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068379/presiden_jokowi-hNCv_large.jpg
Jokowi Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/519/3067814/jokowi-pfLm_large.jpg
Kepuasan Masyarakat Jatim terhadap Kinerja Jokowi Tembus 87,5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/337/3066743/jokowi-wo1K_large.jpeg
Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Tinggi Jelang Purnatugas, Apa Faktornya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement