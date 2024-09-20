Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Anggota Legislatif dari Perindo Sudah 100% Lapor LHKPN, Wujud Nyata Semangat Transformasi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |16:42 WIB
Anggota Legislatif dari Perindo Sudah 100% Lapor LHKPN, Wujud Nyata Semangat Transformasi
Juang Akbar Mangenda
A
A
A

JAKARTA – Seluruh anggota legislatif Partai Perindo telah menyelesaikan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Ketua Bidang Kaderisasi Partai Perindo, Juang Akbar Magenda, menegaskan bahwa instruksi pelaporan LHKPN tersebut adalah bagian dari upaya transformasi yang diusung partai untuk lebih baik. Komitmen transformasi partai dengan semangat AKSI sebagaimana diinstruksikan oleh Ketua Umum Partai Perindo, Angela Herliani Tanoesoedibjo.

"Sesuai dengan arahan Ketua Umum Angela Herliani Tanoesoedibjo, beliau menginginkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik, dengan semangat AKSI," ujar Juang Akbar di kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2024). 

AKSI sendiri merupakan semangat Partai Perindo dari Anti Korupsi, Adaptif, Kolaboratif, Solutif, dan Inovatif. Semangat Anti Korupsi diwujudkan melalui instruksi Ketua Umum bahwa seluruh anggota legislatif Partai Perindo wajib melaporkan harta kekayaannya ke KPK sebelum dilantik.

"Ini adalah wujud nyata dari semangat transformasi dan AKSI yang digaungkan oleh Ketua Umum Angela Tanoesoedibjo. Melalui langkah ini, Partai Perindo ingin menegaskan komitmennya untuk bertransformasi menjadi partai yang lebih bersih, transparan, dan berintegritas," tambah Juang Akbar.

Dengan komitmen tersebut, Partai Perindo berharap dapat terus menjadi pelopor perubahan dalam dunia politik Indonesia, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi dan penerapan tata kelola yang baik di berbagai tingkatan pemerintahan.

Berbagai strategi dilakukan untuk mendorong para anggota legislatif melaporkan LKHPN di antaranya, pertama yang dilakukan partai berlambang rajawali mengembangkan satap itu memberikan sosialisasi terkait mekanisme teknis pelaporan LHKPN. 

Pada 19 Juli lalu, Partai Perindo mengadakan seminar daring dengan menghadirkan narasumber dari KPK, untuk memberikan penjelasan mendetail kepada seluruh anggota dewan tentang cara melaporkan harta kekayaan mereka.

 

Topik Artikel :
KPK LHKPN Perindo Partai Perindo
Telusuri berita news lainnya
