Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Calon Polwan Jalur Disabilitas: Kekurangan Tak Jadi Halangan 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |17:21 WIB
Calon Polwan Jalur Disabilitas: Kekurangan Tak Jadi Halangan 
Siswi disabilitas Sepolwan Lemdiklat Polri Nur Fatia Azzahra (foto: dok Polri)
A
A
A

JAKARTA - Siswi disabilitas Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) Lemdiklat Polri, Nur Fatia Azzahra, memiliki latar belakang akademik yang cemerlang.

Fatia menuturkan motivasinya berprestasi untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap kaum disabilitas. Fatia hendak membuktikan penyandang disabilitas juga bisa dan memiliki kemampuan setara dengan orang pada umumnya.

“Saya ingin membuktikan bahwa kekurangan itu tidak menghalangi, bahwa yang berkebutuhan khusus itu juga bisa,” kata Fatia kepada wartawan, Jumat (20/9/2024).

Fatia menambahkan, dia juga ingin merubah pola pikir penyandang disabilitas lainnya, agar tak menjadikan kondisi berkebutuhan khusus sebagai alasan untuk menyerah. Semua orang, imbuh Fatia, memiliki peluang yang sama dalam mengembangkan kemampuan diri hingga mandiri.

“Saya mau mengubah mindset teman-teman disabilitas. Saya ingin menjadi inspirasi semua orang, khususnya penyandang disabilitas bahwa tidak ada yang membedakan kita. Yang ada hanya ‘mau atau tidak’ untuk hidup maju,” ungkap Fatia.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192338//polda_riau-3AVn_large.jpg
Sepanjang 2025, Polda Riau: Kejahatan Turun 17 Persen dan Sita Narkoba Senilai Rp892 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192149//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-19hx_large.jpg
Polri Prediksi Arus Balik Nataru Bergeser ke 4 Januari, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190948//polri_antisipasi_cuaca_ekstrem-YrCT_large.jpg
Jelang Nataru, Polri Antisipasi Cuaca Ekstrem dan Bencana Hidrometeorologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190920//operasi_lilin_nataru-Ibe3_large.jpg
Operasi Lilin Nataru Mulai Besok, 146.701 Personel Gabungan Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190906//astamaops_kapolri_komjen_pol_mohammad_fadil_imran-dOZX_large.jpg
Polri Gelar Operasi Lilin 2025, Pastikan Perayaan Nataru Aman dan Nyaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190684//ketua_komisi_percepatan_reformasi_polri_jimly_asshiddiqie-48rm_large.jpg
Komisi Sebut Polri Bakal Putuskan Nasib Perpol 10/2025 Pekan Ini 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement