HOME NEWS NASIONAL

Pantun PKS Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |17:22 WIB
Pantun PKS Gabung Koalisi Prabowo-Gibran
PKS bikin pantun gabung koalisi Prabowo-Gibran (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Dewan Syura DPP PKS, Salim Segaf Al-jufri melempar pantun yang menggambarkan sikap partainya gabung koalosi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dalam pantunnya, Salim mengatakan, kemajuan bangsa bisa dilakukan bila berkoalisi.

Pantun itu dilayangkan Salim saat berpidato dalam msmbuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) bertajuk "Kolaborasi Membangun Negeri" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2024).

Ini adalah pantun yang disampaikan PKS

Kalau tak Ada kapal pinisi
Mana mungkin kita arungi samudera
Kalau ndak kita berkoalisi
Mana bisa kita majukan bangsa

Selain melempar sebuah pantun, Salim juga meminta agar forum rakernas bisa menghasilkan program kerja untuk memenangkan Pilkada 2024.

"Saya berharap dalam Rakernas ini kita menghasilkan dua hal, yang pertama adalah menghasilkan program kerja yang real dan sesuai prinsip untuk pemenangan pilkada 2024. Jelas program kita itu mengarah pada kemenangan," kata Salim.

 

Halaman:
1 2
      
