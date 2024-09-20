Pantun PKS Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

JAKARTA - Ketua Dewan Syura DPP PKS, Salim Segaf Al-jufri melempar pantun yang menggambarkan sikap partainya gabung koalosi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dalam pantunnya, Salim mengatakan, kemajuan bangsa bisa dilakukan bila berkoalisi.

Pantun itu dilayangkan Salim saat berpidato dalam msmbuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) bertajuk "Kolaborasi Membangun Negeri" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2024).

Ini adalah pantun yang disampaikan PKS

Kalau tak Ada kapal pinisi

Mana mungkin kita arungi samudera

Kalau ndak kita berkoalisi

Mana bisa kita majukan bangsa

Selain melempar sebuah pantun, Salim juga meminta agar forum rakernas bisa menghasilkan program kerja untuk memenangkan Pilkada 2024.

"Saya berharap dalam Rakernas ini kita menghasilkan dua hal, yang pertama adalah menghasilkan program kerja yang real dan sesuai prinsip untuk pemenangan pilkada 2024. Jelas program kita itu mengarah pada kemenangan," kata Salim.