HOME NEWS NASIONAL

DPR Sahkan UU Imigrasi, Silmy Karim: WNA yang Berulah Bisa Ditangkal Masuk Indonesia Seumur Hidup

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |20:11 WIB
DPR Sahkan UU Imigrasi, Silmy Karim: WNA yang Berulah Bisa Ditangkal Masuk Indonesia Seumur Hidup
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/09/2024). 

Disahkan aturan baru itu juga disambut positif oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim terkait penangkalan Warga Negara Asing (WNA).

"Jangka waktu penangkalan diperlukan untuk menangkal masuknya WNA bermasalah. Misalnya seorang WNA melakukan kejahatan di Indonesia bisa ditangkal masuk 10 tahun atau bahkan seumur hidup," kata Silmy dalam keterangan, Jumat (20/9/2024).

Terkait RUU itu, dia menjelaskan, dalam Undang-Undang Keimigrasian yang baru mengakomodasi perbaikan layanan,
dengan pengaturan masa berlaku izin masuk kembali (multiple entry permit) yang disamakan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas (ITAS), atau izin tinggal tetap (ITAP) yang dimiliki
orang asing

“Untuk bisa masuk dan keluar Indonesia secara leluasa, orang asing pemegang ITAS / ITAP juga harus memiliki izin masuk kembali (IMK)," ujarnya.

"Sebelumnya, paling lama izin yang diterbitkan hanya dua tahun, kalau dia (orang asing) punya ITAP lima tahun, dia harus ke kantor imigrasi untuk perpanjang (IMK) setiap habis masa berlaku. Sekarang enggak perlu lagi," sambungnya.

 

