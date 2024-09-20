Kekejaman Indra Dragon ke Gadis Penjual Gorengan: Diikat lalu Diperkosa Tanpa Tahu Korban Masih Hidup atau Tidak

PADANG - Polisi telah menangkap tersangka Indra Dragon (26) karena perbuatannya melakukan tindak pembunuhan terhadap NKS (18) yang merupakan pedagang gorengan. Saat itu, korban dan tersangka memang berinteraksi di sebuah surau.

Kapolda Sumatra Barat (Sumbar) Irjen Pol Suharyono menjelaskan, saat itu tersangka tengah duduk bersama tiga rekannya. Kondisi sore itu sedang hujan dan mereka memanggil korban untuk membeli gorengan.

“Setelah itu tersangka berpisah dengan tiga rekannya. Dan saat korban hendak berjalan pulang, tersangka yang hanya berjarak 200 meter terbesit untuk melakukan pemerkosaan,” ucap Suharyono dalam keterangan, Jumat (20/9/24).

Ia menjelaskan, korban langsung disekap oleh tersangka dan diikat pada bagian kaki, serta tangannya. Saat itu, korban tidak lagi bergerak dan tak diketahui pingsan atau meninggal dunia.

“Tersangka kemudian melakukan pemerkosaan kepada korban,” ungkapnya.

Atas perbuatan, IS dijerat dengan pasal 338 KUHP Jo pasal 285 KUHP, dan pasal 353 KUHP.

(Khafid Mardiyansyah)