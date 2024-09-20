Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kabareskrim Bakal Jerat Seluruh Bandar Narkoba dengan TPPU, Agar Bisa Dimiskinkan

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |20:45 WIB
Kabareskrim Bakal Jerat Seluruh Bandar Narkoba dengan TPPU, Agar Bisa Dimiskinkan
Kabareskrim
A
A
A

JAKARTA - Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menegaskan, pihaknya bakal memisikinkan semua bandar menegaskan bakal menjerat seluruh bandar dan pihak yang terlibat dalam peredaran narkoba dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Wahyu menegaskan, dia juga telah memerintahkan kepada seluruh jajarannya agar tidak hanya menangkap pelaku, namun turut menyita seluruh aset yang mereka miliki.

"Kami tidak akan pernah berhenti dengan menangkap pelaku dan pengedar narkoba. Kami akan kejar sampai aset-asetnya kami akan kenakan tindak pidana pencucian uang," kata Wahyu dalam keterangan tertulis, Jumat (20/9/2024).

Wahyu mengatakan, dengan cara tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera sekaligus peringatan bagi para pelaku lainnya.

Di sisi lain, ia berharap dengan penerapan pasal TPPU itu juga dapat menekan peredaran narkoba di Indonesia. 
 
"Kami sudah sampaikan pada seluruh jajaran polri sampai tingkat daerah bahwa setiap pengungkapan kasus narkoba kejar TPPU-nya," katanya. 

"Hanya dengan memiskinkan mereka maka Insyaallah kita bisa memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dari bahaya narkoba," sambungnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192102//bareskrim_buru_perekrut_9_pmi_yang_jadi_korban_tppo_di_kamboja-TWYk_large.jpg
9 PMI Jadi Korban Perdagangan Orang di Kamboja, Bareskrim Buru Perekrut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192068//bareskrim_bongkar_perdagangan_orang_di_kamboja-umln_large.jpg
Bareskrim Bongkar Perdagangan Orang di Kamboja, Diimingi Gaji Rp9 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191368//wagub_bangka_belitung_hellyana-7oQt_large.jpg
Bareskrim Tetapkan Wagub Babel Tersangka Kasus Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191297//dwp_bali_bareskrim_tangkap_17_orang_termasuk_wna_terkait_kasus_narkoba-KN0i_large.jpg
Polri Sita Narkoba Senilai Rp60,5 Miliar Jelang DWP di Bali, Begini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191293//polri-kDn2_large.jpg
DWP Bali, Bareskrim Tangkap 17 Orang Termasuk WNA Terkait Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190110//kpk-fHVp_large.jpg
KPK Gali Komunikasi Eks Pejabat MA Zarof Ricar dengan Hasbi Hasan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement