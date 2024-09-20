MNC Vision dan MNC Peduli Lakukan Kegiatan CSR, Kali Ini Berdonasi ke Panti Asuhan Karena Kasih

JAKARTA - MNC Vision Networks bersama MNC Peduli kembali menjalankan corporate sosial responsibility (CSR). Kegiatan CSR kali ini yaitu berdonasi ke Panti Asuhan Karena Kasih, di Komplek Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Donasi yang diberikan berupa perlengkapan listrik, alat kebersihan, obat-obatan hingga sembako. Kegiatan itu disambut antusias para pengurus Panti Asuhan Karena Kasih.

Direktur Operasional MNC Vision Networks Didik S Hadiwidodo mengatakan kegiatan CSR ini merupakan kegiatan sosial yang rutin diselenggarakan MNC Vision Networks dan MNC Peduli. Hal ini untuk menunjukkan kepedulian sosial kepada masyarakat.

“Dalam mewujudkan salah satu bentuk kepedulian sosial MNC Vision Networks bersama MNC Peduli menyelenggarakan kegiatan CSR,” kata Didik di lokasi, Jumat (20/9/2024).

Didik berharap donasi yang diberikan ini bisa memberikan manfaat langsung kepada penerima bantuan. Hal ini salah satunya dalam melakukan operasional sehari-hari Panti Asuhan tersebut.