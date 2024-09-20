Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kegiatan CSR MNC Vision Networks Disambut Baik Panti Asuhan Karena Kasih: Contoh Teladan untuk Berbagi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |21:20 WIB
Kegiatan CSR MNC Vision Networks Disambut Baik Panti Asuhan Karena Kasih: Contoh Teladan untuk Berbagi
MNC Vision dan MNC Peduli berdonasi ke Panti Asuhan
JAKARTA - MNC Vision Networks dan MNC Peduli melakukan kegiatan corporate sosial responsibility (CSR) di Panti Asuhan Karena Kasih, Komplek Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kegiatan itu disambut oleh pengurus dari Panti Asuhan.

Ketua Panti Asuhan Karena Kasih, Steven L menyebut kegiatan ini menurutnya sangat positif. Steven menilai kegiatan ini merupakan salah satu contoh teladan untuk saling membantu sesama.

“Saya katakan, bukan hanya materi saja, tapi ini juga contoh teladan yang diberikan oleh MNC Vision Networs kepada anak-anak tentang berbagi,” kata Steven di lokasi, Jumat (20/9/2024).

Donasi yang diberikan berupa perlengkapan listrik, alat kebersihan, obat-obatan hingga sembako. Ia meyakini bahwa bantuan itu mampu kegiatan operasional untuk 18 anak yang sekarang berada di Panti Asuhan Karena Kasih.

“Tentu material yang diberikan ini berguna bagi panti asuhan kami,” ungkapnya.

Steven juga berharap kegiatan CSR dengan melibatkan Panti Asuhan ini bisa dicontoh perusahaan lain. 

“Semoga kegiatan ini bisa berkembang dan MNC bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Sehingga bukan hanya korporat, yang lain bisa ikut jug ambil bagian,” tandasnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
