HOME NEWS NASIONAL

Tawuran Maut Pecah di Babelan Bekasi, Seorang Remaja Tewas Kena Senjata Tajam

Ade Suhardi , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |21:20 WIB
Tawuran Maut Pecah di Babelan Bekasi, Seorang Remaja Tewas Kena Senjata Tajam
Tawuran maut terjadi di Bekasi. (Foto: Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

BEKASI - Tawuran pecah hingga menelan korban remaja berinisial WS (21) di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Aksi tawuran yang melibatkan sejumlah remaja itu terjadi pada Jumat (20/9/3024) sekira pukul 02:30 WIB.

"Saksi melihat korban tergeletak di sasak jembatan besi, saksi melihat pelaku membawa senjata tajam kabur dengan mengendarai sepeda motor,” ujar Kapolsek Babelan Kompol Judika Sinaga, dari keteranganya, Jumat (20/9/2024).

Korban sempat dilarikan ke rumah sakit oleh temannya. Namun nahas sesampainya di rumah sakit korban sudah dinyatakan meninggal dunia.

“Selanjutnya saksi menolong korban membawa ke RSUD Kota Bekasi, sesampainya di RSUD Kota Bekasi di lakukan pengecekan oleh Dokter jaga, korban di nyatakan meninggal dunia,” ucapnya.

Diduga korban meninggal dunia karena kehabisan darah akibat luka sabetan senjata tajam di bagian punggung, lengan kanan, dan paha kanan, sehingga tidak tidak lagi tertolong saat tiba di rumah sakit.

Polisi nasih melakukan penyelidikan terkait tewasnya korban, dan pemeriksaan sejumlah saksi serta barang bukti di lokasi kejadian masih terus dilakukan.

(Qur'anul Hidayat)

      
