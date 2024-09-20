Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cak Imin ke Peserta Sespim: Tunjukkan Kita Bisa Jadi Solusi Bangsa!

Sucipto , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |23:25 WIB
Cak Imin ke Peserta Sespim: Tunjukkan Kita Bisa Jadi Solusi Bangsa!
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar
A
A
A

JAKARTA -  Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar bersyukur bisa membersamai 298 anggota legislatif terpilih pada Pileg 2024. Dia bertemu ratusan anggota dewan terpilih dalam Sekolah Pemimpin (Sespim) Perubahan Wilayah VII Sulawesi dan Papua.

"Saya bersyukur dan berbahagia bisa bergabung dengan anda semua, para pemimpin PKB dari wilayah Sulawesi dan Paoua yang penuh semangat dan Insya Allah membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia," di Malino, Gowa, Jumat (20/9/2024).

"Alhamdulillah saya bisa hadir dan menyaksikan seluruh Sespim se Indonesia dan insyaallah semua menjadi langkah penting bagi para pemimpin PKB untuk berperan lebih optimal di legislatif khususnya," lanjutnya.

Cak Imin --panggilan akrabnya-- meminta seluruh pemimpin PKB tidak berhenti belajar dan terus mengasah kemampuan di tengah perkembangan yang semakin pesat.

"Saya yakin di bawah kepimimpinan bapak ibu semua kita menang di Pemilu 2029," ungkap Wakil Ketua DPR RI itu.

Cak Imin lantas mendorong kepada seluruh peserta Sespim meneguhkan tiga tugas utama sebagai seorang pemimpin.

"Pertama, pemimpin PKB harus menyelamatkan bangsa dan negara. Kedua, pemimpin PKB harus membawa PKB ke arah lebih baik lagi. Ketiga, pemimpin PKB harus benar-benar bisa diharapkan untuk kemajuan bangsa ini," ungkapnya.

Menurutnya, tugas partai adalah menyiapkan pemimpin publik, negara, dan menyarakat yang didalamnya membutuhkan kapasitas, integritas, dan akuntabilitas.

 

