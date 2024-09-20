Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Situasi Mencekam, Terdengar Ledakan di Kebakaran Gudang Perkantoran Bekasi, Warga: Astagfirullah

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |00:01 WIB
Situasi Mencekam, Terdengar Ledakan di Kebakaran Gudang Perkantoran Bekasi, Warga: <i>Astagfirullah</i>
Kebakaran gudang perkantoran di Bekasi (Foto: Binti Mufarida/Okezone)
JAKARTA - Kebakaran hebat melanda kawasan gudang perkantoran tepatnya milik PT Penta Prima ADV, di Jalan Kemang Sari II Nomor 18, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan, Pondok Gede, Bekasi, Kamis (19/9/2024) malam.

Dalam video yang diterima iNews Media Group, seorang warga mengatakan, ada ledakan pada saat kebakaran. “Kebakaran di RW 11, RT 1. Ya, ada ledakan. Terjadi kebakaran malam ini, Gudang Penta di RW 11,” kata salah seorang warga lewat video tersebut.

Sementara itu, warga juga mengatakan bahwa kebakaran tersebut telah melebar ke pinggiran kompleks. “Tambah melebar di pinggiran Kompleks Sari Gaperi,” katanya.

Astagfirullah…astagfirullah…astagfirullah,” teriak warga yang menyaksikan kebakaran tersebut.  

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi pun telah menerjunkan sebanyak empat unit armada pemadam kebakaran.

“Obyek yang terbakar yang dilaporkan gudang perkantoran,” kata Komandan Pleton Kompi A Kota Bekasi, Rusmanto.

Hingga saat ini, api masih berkobar hebat di sekitar lokasi. Asap hasil kebakaran itu pun mengepul tebal ke atas. Namun, belum dipastikan kerugian akibat kebakaran ini.
 

(Arief Setyadi )

      
