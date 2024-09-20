Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gus Saiful: Warga NU Jakarta Siap Menangkan Ridwan Kamil-Suswono

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |15:35 WIB
Gus Saiful: Warga NU Jakarta Siap Menangkan Ridwan Kamil-Suswono
Ridwan Kamil (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Warga Nahdlatul Ulama (NU) Jakarta menyatakan dukungan dan kesiapan untuk memenangkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) dalam Pilkada Jakarta, November nanti.
   
"Kami keluarga besar NU, berikhtiar bersama-sama dengan Bang Emil untuk menjadikan beliau gubernur DKI," ujar Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki, kerap dipanggil Gus Saiful, dikutip Jumat (20/9/2024).

Gus Saiful, yang juga sebagai mantan Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Anshor DKI Jakarta 2012-2016 dan 2020-2022, mengaku mendukung Ridwan Kamil karena sudah melihat kinerja pria yang kerap disapa Kang Emil itu saat memimpin Bandung dan Jawa Barat. Dia berharap Ridwan Kamil bisa membawa Jakarta mewujudkan cita-cita sebagai kota global.

"Kita sudah melihat track record beliau. Kami yakin beliau bisa membawa Jakarta lebih baik lagi ke depan, dan mudah-mudahan, apa yang disampaikan tadi, tentang bagaimana bangun jiwanya bangun raganya itu bisa terwujud," tambahnya.

Di mata Gus Saiful, Ridwan Kamil merupakan sosok yang bisa memberikan harapan baru bagi Jakarta. Dia juga meyakini, Ridwan Kamil mampu menepati janji untuk membahagiakan warga Jakarta dan tetap menjaga identitas kultural masyarakat Betawi.

"Beliau sangat bisa menepati janji, dan itu terbukti dengan kepemimpinan beliau sebelum-sebelumnya (di Bandung dan Jawa Barat). Mari kita sama-sama menjaga dan mengawalnya," pungkas Gus Saiful.
 

(Fakhrizal Fakhri )

      
