Kebakaran Masjid di Depok Berawal dari Rumah Menyambar ke Ambulans

Kebakaran masjid di Depok berawal dari rumah menyambar ke ambulans (Foto : Istimewa)

DEPOK - Kasi Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Tessy Haryati mengungkap kebakaran yang terjadi di area masjid As-Salam, Sukamaju, Cilodong, Depok, berawal dari sebuah rumah disamping masjid hingga menyambar ke satu unit ambulans, Jumat (20/9/2024).

"Kejadian setelah Sholat Jumat. Awal api dari rumah disebelah masjid, angin sangat kencang menyambar ambulans masjid. Karena hanya dibatasi oleh teralis saja, satu unit ambulans ludes terbakar," kata Tessy saat dikonfirmasi.

Tessy memastikan jamaah sholat Jumat aman tidak ada korban dalam peristiwa itu. "Jamaah aman tidak ada korban jiwa," ujarnya.

Dikatakannya, dugaan sementara kebakaran dipicu dari kegagalan instalasi listrik dari rumah tersebut.

"Sementara awal api diduga dari kegagalan instalasi pada salah satu kamar di rumah tersebut," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, kebakaran terjadi di area Masjid Jami As-Salam, Jalan Tole Iskandar, Sukmajaya, Depok pada Jumat siang tadi. Alhasil, para jemaah yang melakukan Sholat Jumat langsung menyelamatkan diri.