HOME NEWS MEGAPOLITAN

Guru Ngaji Curhat ke RK Sambil Nangis, Minta Kesejahteraan dan Upah yang Layak 

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |16:29 WIB
Ridwan Kamil 
Ridwan Kamil
A
A
A

JAKARTA - Guru ngaji di Warakas Jakarta Utara menyampaikan keluh kesahnya ke calon gubernur (cagub) Jakarta, Ridwan Kamil selama mengajar, terutama soal kesejahteraan dan upah yang tidak sesuai.

Bahkan, suara guru ngaji itu terdengar bergetar saat menceritakan apa yang dia rasakan selama mengajar anak-anak.

"Permasalahan guru ngaji saat ini adalah ketika beliau sudah meninggal, semua bantuan tidak ada. Tolong diperhatikan terutama pak gaji, insentif guru ngaji," kata salah satu guru ngaji ke RK di Warakas Jakarta Utara, Jumat (20/9/2024).

Mendengar keluhan itu, pria yang akrab disapa kang Emil itu menegaskan, dia dan pasangannya yakni Suswono, berkomitmen untuk menyejahterakan guru ngaji.

"Guru mengaji nanti anggaranya kita kita aturkan, supaya guru ngaji juga mendapatkan kelayakan lah ya bu insyaAllah bu ya," kata Ridwan Kamil.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
