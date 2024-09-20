Mengenaskan! Balita Korban Kebakaran Cipinang, Terjatuh dari Lantai 2 dan Tertimpa Kayu

JAKARTA - Kebakaran di Jalan Cipinang Baru RT 5/RW 18, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, menewaskan tiga balita. Tiga jenazah korban ditemukan di lantai dasar, jatuh dari lantai dua.

Sharifuddin, salah satu keluarga korban sekaligus warga yang terdampak kebakaran itu mengatakan, korban awalnya berada di lantai dua saat peristiwa kebakaran terjadi. Korban tak terselamatkan lantaran api yang dengan cepat merembet dan membesar.

"Jenazah ditemukan pas di bawah (lantai dasar), di pojok ruangan," kata Sharifuddin, Jumat (20/9/2024).

Saat ditemukan, korban tertimpa reruntuhan bangunan. Material-material yang menimpa korban itu berupa kayu-kayu dan material rumah lainnya.

"Jadi karena bangunan hancur, jadi jatuh ke bawah. Inikan bukan rumah dak-dakan, rumah yang kayu triplek, jadi kayu di atas (awalnya), habis itu jatuh ke bawah," tambah dia.

Ketiga korban merupakan Kanaya (4), Rafka (3,5), dan Asyifa (1,5). Ketiganya merupakan anak dari pemilik rumah yang menjadi sumber api pertama kali.

Jenazah korban berhasil ditemukan setelah pemadaman berhasil dilakukan. Saat itu, ketiga jenazah langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

(Angkasa Yudhistira)