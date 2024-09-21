Peristiwa 21 September: Gempa M7,3 Guncang Taiwan yang Tewaskan 2.416 Orang

BEBERAPA peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi, baik di dalam maupun luar negeri, pada 21 September tiap tahunnya. Beberapa di antaranya kelahiran Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe hingga gempa bumi magnitudo 7,3 yang mengguncang Chichi, Taiwan.

Untuk mengingat kembali sejumlah peristiwa menarik pada 21 September tersebut, Okezone merangkumnya bersumber dari Wikipedia, antara lain:

1. Kelahiran PM Jepang Shinzo Abe

Shinzo Abe adalah seorang politikus Jepang yang menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang dari 26 September 2006 hingga 26 September 2007.

Sebelumnya ia adalah Sekretaris Kabinet Jepang dari Perdana Menteri Junichiro Koizumi. Sejak pengunduran diri pendahulunya Yasuo Fukudadari perebutan jabatan presiden partai, ia menjadi kandidat utama untuk menggantikan Koizumi saat perdana menteri pensiun pada September 2006.

Ia mengumumkan pencalonannya sebagai perdana menteri pada 1 September 2006 dan dilantik pada 26 September. Saat masa pemerintahannya sebagai perdana menteri hampir mencapai setahun, Abe mengumumkan pengunduran dirinya pada 12 September 2007, namun ia terus menjabat hingga penggantinya, Yasuo Fukuda terpilih sebagai Ketua LDP pada 23 September 2007 sebelum terpilih sebagai Perdana Menteri Jepang, 25 September 2007.

Yasuo Fukuda mulai menjabat dan mengumumkan susunan kabinet pada keesokan harinya (26 September 2007).

2. Lahirnya Wanda Hamidah

Wanda Hamidah adalah aktivis mahasiswa '98 yang turut menjadi saksi mata dari insiden penembakan mahasiswa Trisakti yang kemudian memicu gelombang kerusuhan di Jakarta. Ia juga turut serta dalam kelompok mahasiswa yang menduduki gedung parlemen.

Dengan latar belakang keluarga yang aktif dalam dunia pergerakan, sejak duduk di bangku SD ia sudah tertarik dengan isu politik. Hal itu pula yang menjadikannya rajin membaca koran dan menonton acara televisi yang memuat isu politik, baik nasional maupun global.