Cerita Gus Dur Melobi Kongres AS Demi Kopassus

JAKARTA - Upaya melobi kongres Amerika Serikat (AS) agar mencabut embargo terhadap Kopassus tak hanya dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saja.

Almarhum Presiden Gus Dur juga pernah melakukan aksi serupa dengan mengirim mantan Duta Besar Cekoslowakia Salim Said, untuk melobi senator Amerika Serikat, Patrick J. Leahy, yang memprakarsai Leahy Law.

“Saya diminta Gus Dur untuk menjelaskan bahwa TNI khususnya Kopassus telah berubah,” ujar Prof Salim Said semasa hidupnya kepada Okezone pada saat itu.

Prof Salim mengaku, dirinya didampingi salah seorang kolonel militer AS datang ke gedung Kongres untuk menemui Leahy. Di sana, dia ditemui salah seorang staf sang senator dan menjelaskan maksud kedatangannya.

“Saya yakinkan bahwa TNI telah berubah, tapi mereka bilang lebih tahu tentang Indonesia,” ujarnya.