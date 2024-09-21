Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HUT Ke-79 TNI di Monas, Gelar Pesta Rakyat hingga Pameran Alutsista 

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |08:31 WIB
HUT Ke-79 TNI di Monas, Gelar Pesta Rakyat hingga Pameran Alutsista 
HUT Ke-79 TNI di Monas (foto: Okezone/Binti)
A
A
A

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar Pesta Rakyat dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 TNI Tahun 2024. Pesta Rakyat tersebut digelar di Silang Monas, Jakarta, pada 21-22 September 2024.

Dari pantauan di lokasi, Sabtu (21/9/2024) pukul 07.00 WIB, di Silang Monas telah tampak digelar pameran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) yang menampilkan berbagai peralatan dan teknologi militer yang dimiliki oleh TNI.

Sebelumnya, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen TNI Richard Tampubolon juga telah meninjau langsung lokasi untuk memastikan kesiapan acara.

"Saya mengapresiasi kerja keras panitia dalam mempersiapkan acara ini. Saya yakin dengan persiapan yang matang, peringatan HUT ke-79 TNI tahun ini akan menjadi momen yang berkesan bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata Richard.

 

