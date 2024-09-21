Rangkaian HUT Ke-79 TNI, Warga Antusias Hadiri Pesta Rakyat di Monas

JAKARTA - Warga berbondong-bondong menghadiri Pesta Rakyat rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 TNI Tahun 2024, di Silang Monas, Jakarta, Sabtu (21/9/2024).

Salah warga, Yosi (45) bersama rombongan keluarga mengaku sudah tahu mengenai acara kali ini dari putranya yang bekerja di Markas Besar TNI.

"Sudah tahu sebelumnya dari anak kita, kerja di Mabes TNI. Bagus-bagus ya, banyak, macam-macam kita jadi tahu lho," kata Yosi.

Dia pun mengatakan, putra-putrinya juga antusias dan senang melihat alutsista milik Indonesia yang bisa dilihat secara langsung. "Anak-anak seneng banget," tuturnya.

Yosi mengaku dia berangkat dari rumah sejak pukul 06.00 WIB pagi bersama keluarganya. "Kesini dari jam 6, ramai-ramai," sambunnya