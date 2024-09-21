Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapten Philip Mark Dibebaskan, Begini Pendekatan Satgas Operasi Damai Cartenz

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |10:39 WIB
Kapten Philip Mark Dibebaskan, Begini Pendekatan Satgas Operasi Damai Cartenz
Kapten Philip Mark Mehrtens berhasil dibebaskan dari KKB Egianus Kogoya (foto: dok ist)
JAKARTA - Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens berhasil dibebaskan dari KKB Egianus Kogoya di wilayah Nduga. Dalam kurun waktu 1,5 tahun, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Republik Indonesia untuk membebaskan Pilot Philip. 

Kaops Damai Cartenz 2024, Brigjen Faizal Ramadhani mengatakan, bahwa Satgas Operasi Damai Cartenz 2024 selama ini mengedepankan upaya soft approach daripada hard approach. 

"Ya benar, kami mengedepankan pendekatan melalui tokoh agama, tokoh gereja, tokoh adat dan keluarga dekat dari Egianus Kogoya. Pendekatan ini penting dilakukan untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa baik dari aparat, masyarakat sipil dan sekaligus menjaga keselamatan dari pilot itu sendiri," jelas Faizal kepada Okezone, Sabtu (21/9/2024).

Setelah sekian lama melakukan pendekatan dengan berbagai tokoh tersebut. Akhirnya membuahkan hasil, pada hari ini Sabtu (21/09/2024) Pilot Philip berhasil dijemput oleh Tim Gabungan TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz 2024.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
