HOME NEWS NASIONAL

Kapten Philip Dibebaskan KKB Dalam Kondisi Sehat dan Stabil

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |10:54 WIB
Kapten Philip Dibebaskan KKB Dalam Kondisi Sehat dan Stabil
Kapten Philip Mark Mehrtens berhasil dibebaskan dari KKB Egianus Kogoya (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024, Kombes Bayu Suseno mengatakan, saat dibebaskan kondisi Kapten Philip Mark Mehrtens dalam keadaaan sehat. Dan berhasil dijemput oleh tim gabungan bertempat di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kab Nduga.

"Kami berhasil menjemput Pilot Philip dalam keadaan sehat. Pilot kami terbangkan dari Nduga langsung menuju Timika," jelas Bayu, Sabtu (21/9/2024).

Selanjutnya Pilot Philip langsung dibawa ke ruangan khusus untuk dilakukan mitigasi medis sekaligus memastikan kondisi psikologis Pilot Philip dalam keadaan stabil. Setelah kegiatan mitigasi, rencananya akan digelar konferensi pers di Posko Operasi Damai Cartenz 2024 di Mako Brimob Batalyon B/Timika.

 

