HOME NEWS NASIONAL

Indonesia Kirim 12 Kontainer Bantuan untuk Rakyat Palestina, Nilainya Capai Rp5 Miliar 

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |11:09 WIB
Pengiriman bantuan untuk Palestina (NU Care-Lazisnu)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia melalui NU Care-LAZISNU dan lembaga amil zakat yang tergabung dalam Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (Poroz) telah mengirimkan bantuan kebutuhan pokok dan peralatan kebersihan-kesehatan untuk rakyat Palestina pada Jumat 20 September 2024. Pelepasan bantuan ini dilakukan Duta Besar RI untuk Yordania dan Palestina, Ade Padmo Sarwono. 

Direktur NU Care-LAZISNU PBNU, Qohari Cholil mengatakan beberapa barang bantuan yang akan dikirimkan berupa kebutuhan pokok dan peralatan kesehatan berupa hygiene kits dan kebutuhan pokok dikirim langsung menggunakan 12 kontainer, terdiri dari 8 kontainer berisi gandum, dan 4 kontainer berisi hygiene kits.

“Alhamdulillah, Jumat 20 September 2024, LAZISNU bersama Dubes RI untuk Yordania-Palestina dan 6 LAZ anggota Poroz lainnya, melepas bantuan gandum dan hygiene packges sejumlah 12 kontainer dari gudang bantuan kemanusiaan yang berlokasi di Zarqa Yordania menuju Palestina. Semoga bantuan ini dapat segera sampai dan diterima masyarakat Palestina,” ujar Direktur NU Care-LAZISNU PBNU, Qohari Cholil. 

Wakil Ketua LAZISNU PBNU itu menyebutkan total bantuan yang dikirimkan senilai Rp5 miliar. Adapun bantuan dari NU Care-LAZISNU bernilai total Rp1,5 miliar.

“Jika tak ada kendala, bantuan tersebut akan diterima masyarakat Palestina di Gaza dalam waktu satu bulan. Karena ada proses pengecekan dan antrean administrasi,” jelas Anik Rifqoh, Wakil Direktur Bidang Fundraising, Humas dan IT NU Care-LAZISNU yang ikut serta dalam rombongan.

Sementara itu, Sekretaris LAZISNU PBNU, H Moesafa menyampaikan bahwa NU Care-LAZISNU dan LAZ yang tergabung dalam Poroz bergerak bersama-sama untuk membantu dan meringankan beban yang diderita oleh rakyat Palestina, akibat konflik kemanusiaan yang belum kunjung selesai.

Setelah pengiriman bantuan tersebut, akan ada lanjutan pengiriman bantuan lainnya sepanjang tragedi kemanusiaan di Palestina belum teratasi.

“Ini merupakan bantuan yang kita (NU Care-LAZISNU) distribusikan ke Palestina untuk yang kesekian kalinya. Sebelum ini, kita lakukan (penyaluran bantuan) baik melalui mitra di Mesir maupun Turki dan mitra-mitra kami yang lain terutama mitra yang ada di dalam Yerusalem. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali mendistribusikan melalui Yordania,” ujar Moesafa. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
