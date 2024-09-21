SBY Bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Ada Apa?

Pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta (Biro Pers Setpres)

JAKARTA - Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyambangi Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (21/9/2024). SBY datang bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pantauan Okezone, SBY bertemu Jokowi sekitar pukul 10.55 WIB. SBY mengenakan batik coklat dan Jokowi berkemeja putih.

Belum ada informasi resmi mengenai pertemuan kedua tokoh pemimpin tersebut. Saat berita ini ditayangkan, pertemuan masih berlangsung.

Sebelumnya, SBY juga bertemu dengan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto pada Kamis 19 September 2024. Pada foto yang diunggah di media sosial pribadi Prabowo, tampak keduanya duduk satu meja di sebuah meja makan yang di atasnya terdapat makanan dan kopi.

SBY saat bertemu Prabowo mengenakan kemeja biru muda. Sementara Prabowo mengenakan safari berwarna cokelat muda.

Usai pertemuan, Prabowo pun mengantarkan SBY ke kendaraan pribadinya dan saling bersalaman.



(Salman Mardira)