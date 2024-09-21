Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen SBY dan Jokowi Bertemu di Istana, Salaman hingga Cipika-cipiki

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |11:36 WIB
Momen SBY dan Jokowi Bertemu di Istana, Salaman hingga Cipika-cipiki
Pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Jokowi di Istana Merdeka (Okezone.com/Binti)
A
A
A

JAKARTA - Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyambangi Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (21/9/2024), untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat bertemu, keduanya langsung bersalaman dan cium pipi kanan kiri alias cipika-cipiki.  

Pantauan Okezone, SBY tiba di Istana sekitar pukul 10.55 WIB dengan mengenakan batik coklat dan langsung disambut Jokowi yang memakai kemeja putih.

"Selamat pagi," kata SBY menyapa Jokowi yang menghampirinya.

Keduanya langsung berjabat tangan erat dan saling sapa dengan cium pipi kanan dan kiri. Jokowi lalu mengajak SBY untuk masuk ke salah satu ruangan di Istana Merdeka dan mempersilakan duduk.

Keduanya lalu mengobrol akrab. Belum diketahui apa saja yang diperbincangkan kedua tokoh. Saat ini, pertemuan masih berlangsung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191894//presiden_ke_6_ri_susilo_bambang_yudhoyono-sl2U_large.jpg
Soal Penanganan Bencana Sumatera, SBY: Tidak Semudah yang Dibayangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191472//wakil_menteri_hukum_edward_omar_sharif_hiariej-95v3_large.jpg
Wamenkum Sebut Jokowi Sempat Tak Setujui Pasal Penghinaan Presiden saat Godok KUHP Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/470/3191103//prabowo-hE6S_large.jpg
5 Fakta Akad Massal Puluhan Ribu Rumah Subsidi oleh Prabowo, Program Lanjutan dari Era SBY hingga Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/65/3189486//ai-lPpm_large.jpg
Mengenal AI Bernama LISA , Sebut Jokowi Bukan Alumni UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184771//riwayat_pendidikan-2hOb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Rospita Vici Paulyn, Hakim KIP yang Semprot UGM di Sidang Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184638//jokowi-imr2_large.jpg
Jokowi Jelaskan Arah Pembangunan RI di Bloomberg New Economy Forum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement