Momen SBY dan Jokowi Bertemu di Istana, Salaman hingga Cipika-cipiki

JAKARTA - Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyambangi Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (21/9/2024), untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat bertemu, keduanya langsung bersalaman dan cium pipi kanan kiri alias cipika-cipiki.

Pantauan Okezone, SBY tiba di Istana sekitar pukul 10.55 WIB dengan mengenakan batik coklat dan langsung disambut Jokowi yang memakai kemeja putih.

"Selamat pagi," kata SBY menyapa Jokowi yang menghampirinya.

Keduanya langsung berjabat tangan erat dan saling sapa dengan cium pipi kanan dan kiri. Jokowi lalu mengajak SBY untuk masuk ke salah satu ruangan di Istana Merdeka dan mempersilakan duduk.

Keduanya lalu mengobrol akrab. Belum diketahui apa saja yang diperbincangkan kedua tokoh. Saat ini, pertemuan masih berlangsung.