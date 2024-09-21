Kapten Philip Akhirnya Dibebaskan, Susi Pudjiastuti: Alhamdulillah Terimakasih

JAKARTA - Pendiri sekaligus pemilik maskapai penerbangan Susi Air, Susi Pudjiastuti merespon atas bebasnya pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens. Dia pun berucap syukur atas bebasnya pilot tersebut yang telah dijemput oleh Satgas Damai Cartenz 2024.

"Alhamdullilah Hirrabbil Alamiin. Mendapat Kabar Captain Pilot Phillip Mehrtens telah kembali, sudah berada di Timika. Alloh Maha Besar dan Kasih," kata Susi.

Pernyataan syukur itu disampaikan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi melalui akun X miliknya, @susipudjiastuti pada Sabtu (21/9/2024) tadi sekira pukul 10.11 WIB. Tak lupa, dia pun menyampaikan rasa terima kasihnya pada pemerintah Indonesia, baik Presiden RI Joko Widodo, Presien Terpilih Prabowo Subianto, Puspen TNI, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan semua pihak yang telah membantu pembebasan pilot Susi Air tersebut.

"Terima kasih kami kepada Pemerintah Bapak @jokowi @prabowo@Puspen_TNI@ListyoSigitP @HumasPolri dan seluruh pihak yang telah membantu kepulangan Pilot kami," kata Susi lagi.