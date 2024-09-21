Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi : Saya dan SBY Sepakat Dukung Penuh Pemerintahan Prabowo Subianto

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |12:14 WIB
Jokowi : Saya dan SBY Sepakat Dukung Penuh Pemerintahan Prabowo Subianto
Pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta (Okezone.com/Binti)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa dirinya dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sepakat mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto. Hal itu dinyatakan Jokowi usai menjamu SBY di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (21/9/2024). 

“Kita sepakat, saya dan pak SBY untuk memberikan dukungan penuh untuk pemerintahan baru di bawah kepemimpinan pak Prabowo Subianto,” kata Jokowi kepada awak media.

SBY tiba di Istana sekitar pukul 10.53 WIB dengan mengenakan kemeja batik coklat. Ia langsung disambut Jokowi yang berkemeja putih.

“Selamat pagi,” kata SBY menyapa Jokowi yang menghampirinya. 

Keduanya langsung berjabat tangan erat dan saling sapa lalu cium pipi kanan dan kiri (cipika-cipiki). Jokowi mengajak SBY untuk masuk ke salah satu ruangan di Istana Merdeka dan mempersilakan duduk.
 
Keduanya berbincang akrab sekitar 30 menit hingga pukul 11.28 WIB. Kemudian, keduanya menyapa awak media dan memberikan keterangan pers. 

Sebelum bertemu Jokowi, SBY pada Kamis 19 September 2024 sudah bertemu Prabowo. Keduanya berbincang empat mata sambil makan siang dan menikmati kopi.

(Salman Mardira)

      
