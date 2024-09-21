Pilot Susi Air Kapten Philip Akan Dibawa ke Jakarta Usai Dibebaskan dari KKB

JAKARTA - Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens akan dibawa ke Jakarta, usai berhasil dibebaskan dari penyaderaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Okezone, Kapten Philip bersama dengan Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz-2024 sedang berproses untuk terbang ke Jakarta.

Ia akan diterbangkan ke Jakarta dan akan mendara di Bandara Halim Persanakusuma, pada hari ini, Sabtu (21/9/2024).

Diketahui, sekira 1,5 tahun lamanya Pilot Philip disandera KKB Egianus Kogoya di wilayah Nduga. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Republik Indonesia untuk membebaskan Pilot Philip.

Setelah sekian lama melakukan pendekatan dengan berbagai tokoh tersebut. Akhirnya membuahkan hasil, pada hari ini Sabtu (21/09/2024) Pilot Philip berhasil dijemput oleh Tim Gabungan TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz 2024.