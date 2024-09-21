Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pilot Susi Air Kapten Philip Akan Dibawa ke Jakarta Usai Dibebaskan dari KKB

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |12:25 WIB
Pilot Susi Air Kapten Philip Akan Dibawa ke Jakarta Usai Dibebaskan dari KKB
Pilot Susi Air Kapten Phillips Dibebaskan Usai Disandera KKB (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens akan dibawa ke Jakarta, usai berhasil dibebaskan dari penyaderaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Okezone, Kapten Philip bersama dengan Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz-2024 sedang berproses untuk terbang ke Jakarta. 

Ia akan diterbangkan ke Jakarta dan akan mendara di Bandara Halim Persanakusuma, pada hari ini, Sabtu (21/9/2024).

Diketahui, sekira 1,5 tahun lamanya Pilot Philip disandera KKB Egianus Kogoya di wilayah Nduga. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Republik Indonesia untuk membebaskan Pilot Philip. 

Setelah sekian lama melakukan pendekatan dengan berbagai tokoh tersebut. Akhirnya membuahkan hasil, pada hari ini Sabtu (21/09/2024) Pilot Philip berhasil dijemput oleh Tim Gabungan TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz 2024.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3192032//warga_pendatang_tewas_dibacok_anggota_kkb-rRpD_large.jpg
Teror Natal di Yahukimo, Warga Pendatang Tewas Dibacok Anggota KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/340/3191521//kkb-zEL6_large.jpg
15 Anggota KKB Tewas Ditembak, 14 Markasnya Luluh Lantak Digempur Pasukan Gabungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190201//kkb-QBpj_large.jpg
Lima Pentolan KKB di Intan Jaya Menyerahkan Diri, Ini Identitas Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190166//kkb-Qjgm_large.jpg
Kostrad Duduki Basis KKB di Intan Jaya, 2 Petingginya Yupinus Bilambani dan Yusak Kum Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/340/3187139//kkb-bZR8_large.jpg
Kronologi Dua Pekerja Dibunuh KKB Secara Sadis saat HUT OPM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/340/3186771//kkb-iqAd_large.jpg
Rekam Jejak Berdarah Komandan KKB Iron Heluka, Bakar Gedung Samsat dan Terlibat Pembunuhan Sadis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement