HOME NEWS NASIONAL

Begini Reaksi Jokowi Dengar Isu PDIP Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |14:15 WIB
Begini Reaksi Jokowi Dengar Isu PDIP Masuk Kabinet Prabowo-Gibran
Presiden Jokowi (Foto: Binti Mufarida/Okezone)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut merespons isu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto. Bahkan, mencuat kabar adanya rencana pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Menurut Jokowi, hal tersebut merupakan kewenangan Prabowo sebagai Presiden terpilih. “Ditanyakan kepada Presiden terpilih, kewenangan itu hak prerogatif presiden,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (21/9/2024).

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah memastikan Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya akan membahas bagaimana visi Indonesia ke depan.

Pertemuan itu, diyakini Said akan terlaksana sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya oleh Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani terkait rencana pertemuan tersebut. Sayangnya, dia tak bisa memastikan kapan pertemuan itu akan digelar.

“Kapan waktunya? Beliau berdua yang akan menentukan. Tapi insya Allah pasti beliau berdua bertemu,” kata Said beberapa waktu lalu.

