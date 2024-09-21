Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bos Batu Bara Tan Paulin Disebut Tak Kenal Tersangka KPK Rita Widyasari

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |14:33 WIB
Bos Batu Bara Tan Paulin Disebut Tak Kenal Tersangka KPK Rita Widyasari
Eks Bupati Kukar tersangka KPK Rita Widyasari (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bos Batu bara, Tan Paulin disebut tidak mengenal mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) sekaligus tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rita Widyasari. Hal itu diungkap Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Loies Subono Saminanto.

Menurut Loeis, Tan Paulin tidak mengenal Rita Widyasari. Apalagi, sambungnya, jika Tan Paulin diseret-seret ke dalam perkara yang melibatkan Rita Widyasari. Oleh karenanya, ia mengaku kaget saat Tan Paulin diseret KPK dalam perkara Rita Widyasari.

“Bahwa sepengetahuan saya Ibu Rita Widyasari tidak kenal dengan Tan Paulin, apalagi sampai ditarik-tarik dalam perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Rita Widyasari,” kata Loies Subono kepada awak media, Sabtu (21/9/2024).

 

