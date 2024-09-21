Menkominfo Blokir Akses 3,4 Juta Konten Judi Online

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi telah memutus lebih dari tiga juta akses konten judi online. Mengingat, praktik judi online merupakan ancaman serius bagi perkembangan generasi muda Indonesia.

“Dalam kurun waktu satu tahun dua bulan sejak saya dilantik, kita telah berhasil menutup akses 3,4 juta konten perjudian online,” ungkap Budi Arie pada Puncak Peringatan HUT ke-23 Kementerian Kominfo di Lapangan Anantakupa Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (21/9/2024).

Menurut Budi Arie, berbagai upaya pemberantasan judi online harus dilakukan secara tegas dan konsisten oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kominfo.

“Dalam hal ini, kita telah melakukan berbagai langkah-langkah strategis untuk memberantas praktik ilegal yang merugikan masyarakat dan negara,” tandasnya.

Budi Arie menjelaskan, pemberantasan judi online juga dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah dan swasta, organisasi masyarakat dan mahasiswa hingga kelompok “emak-emak”. Targetnya agar meningkatkan efektivitas kampanye mengenai bahaya judi online.

“Sosialisasi yang masif ini tentunya harus terus dilakukan kepada masyarakat. Dari sisi penguatan sistem, kita telah memiliki teknologi untuk medeteksi dan memblokir situs judi online lebih efektif sehingga mengurangi praktek dan dampkan negatif dari praktek judi online,” tuturnya.